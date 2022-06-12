秦始皇陵墓是世界上絕無僅有的帝陵，為數眾多的兵馬俑更是聞名於世的古蹟。大陸西安秦始皇帝陵博物院的考古團隊，近日修復完一尊出土於「百戲俑坑」的奇特陶俑，它的姿勢有別於常見的站姿或坐姿，竟呈現雙臂向上伸展、仰臥的姿勢，因此被稱作「仰臥俑」。

綜合陸媒報導，秦始皇帝陵博物院首次對外公開剛剛修復完成的「仰臥俑」，這尊造型奇特的秦俑是出土於K9901陪葬坑的28號俑，大部分的陶俑都為站姿或坐姿，這尊卻相當獨特，呈現仰臥的姿勢，因此被稱作「仰臥俑」，從照片中可以看到，其頭部已經損毀，而畫面左邊為向上伸展的雙手、拱起的上半身，右邊則為彎曲折疊的雙腿，有點像在做瑜珈的姿勢，因此也被不少網友戲稱是「瑜珈俑」。

該陶俑出土於「秦陵百戲俑坑」，象徵著秦代宮廷娛樂雜技活動。(圖/中新社)

考古工作團隊透露，K9901陪葬坑共出土彩繪陶俑近30尊，目前已修復25尊，由於在這裡出土的陶俑和兵馬俑有很大的區別，專家推測應該是秦代宮廷提供百戲表演的百戲俑，於是將該陪葬坑命名為「秦陵百戲俑坑」，在這裡出土的陶俑都象徵著秦代宮廷娛樂雜技活動。

28號俑被發現於秦陵百戲俑坑中部，最初發掘時非常殘破，由72塊殘片、12片殘渣組成，其頭部及雙手缺失，歷時9個月才終於修復完成，全長約154公分、重達101.4公斤。

除此之外，修復人員在修復過程中，發現俑身上留有獨特的製作印記，像是腹部表面彩繪上有一處三連指手指紋的痕跡，雙臂處也有明顯的夾紵痕跡，膝蓋處則有二次覆泥痕跡，這些都為研究當時的製作工藝，提供了重要的方向和線索。