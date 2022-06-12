美國一名男子在潛水捕捉龍蝦時，意外被一隻座頭鯨給吞下，他以為就要死在鯨魚腹中，未料30幾秒後竟順利逃出，幸運存活。男子事後分享自己的瀕死經驗，憶述當時四周一片漆黑，只能感受到強勁的水流沖擊，以及鯨魚口中的肌肉擠壓。

'I was swallowed by a whale - I thought "this is how I die" but I survived' https://t.co/rmqRcmy1B3 — The Sun (@TheSun) June 10, 2022

根據《每日星報》報導，56歲男子帕卡德（Michael Packard）去年和船員搭船，到麻州普羅威斯頓（Provincetown）的鱈魚角鯡魚灣（Herring Cove）潛水捕捉龍蝦，然而他才剛穿好潛水裝備、跳入海中，就突然感覺到劇烈撞擊，「我一頭栽進水裡，就立刻被撞到了，就好像撞上一輛貨運列車，周圍也瞬間變得一片黑」。

起初帕卡德以為自己被大白鯊攻擊，但摸了一圈以後都沒有摸到牙齒，他才驚覺自己正在鯨魚嘴裡，隨後明顯感受到水的壓力沖向他，身體則跟著水流快速移動，還會不時被鯨魚嘴裡的肌肉擠壓，帕卡德驚恐地想著：「這可能就是我死亡的原因」，更在「臨死關頭」想起自己的妻子和2名孩子。

之後的發展卻出乎他的意料，這隻座頭鯨突然浮出水面並左右搖晃頭部，幾秒後帕卡德就感覺到自己被拋到空中再落入水裡，船員們見狀立刻將他拉回船上，之後送往醫院治療，所幸他只有一邊膝蓋脫臼、瘀傷，並無大礙。

帕卡德總共在鯨魚體內待了30多秒，雖然最後幸運存活，但他的妻子、船員們都心有餘悸，妻子甚至要求他不要再出海捕捉龍蝦，不過帕卡德表示，自己無法放棄已經做了40年的工作，仍堅持繼續出海、潛水。