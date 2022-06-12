美國佛羅里達州因為沼澤地多，經常會有鱷魚出沒，近日更是傳出鱷魚攻擊事件，一名汽車旅館維修工在庭院抽菸時，發現遠處有一隻狗從草叢裡走出來，直到自己腿部被狠咬後，才驚覺竟是一隻鱷魚，最後他的右腿被撕扯下一塊肉，所幸並沒有生命危險。

男子右腿被硬生生扯下一塊肉，所幸沒有生命危險。(影片來源/YouTube/WFLA News Channel 8)

根據外媒報導，49歲的肖特（Ray Schott）是佛羅里達州一間汽車旅館的維修工，本月7日他正在旅館的庭院抽菸，突然看到遠處有一隻「綁著牽繩的狗」從草叢裡鑽出，當時他還不以為意，幾秒後卻感覺一陣劇痛，低頭一看才發現那隻「狗」的真面目竟是一隻長約2.13公尺的短吻鱷，而且正在狠咬他的右腿。

目擊者威爾（Will）聽到肖特妻子的尖叫聲，急忙衝出房門查看狀況，所幸當時有員警正在附近處理事情，一接到他們的報案電話，就立刻趕到現場，其中一名警佐跳到鱷魚的背部中段，並將牠「折疊」起來、纏成一顆球，起初鱷魚仍堅持不鬆口，接著開始咬下肖特的腿部肌肉，最後硬生生撕扯下一大塊肉。

威爾透露，肖特脫困後倒在地上，看起來非常痛苦，他則在一旁試圖幫忙止血，之後警方緊急將他送往醫院，經過救治後已經沒有生命危險，他的妻子也說，肖特非常慶幸自己還能保住一命。

警方初步判斷這隻鱷魚可能來自旅館附近的排水溝，事後已經被野放到較安全的區域。威爾表示，自己曾看到其他鱷魚也在這間汽車旅館附近徘徊，「這裡是佛羅里達！我的意思是，你可以期待在這裡看到鱷魚，或者你完全感受不到任何樂趣」。

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