台灣小吃百百款，不過同樣的東西，各地的吃法或是名稱也有所差異。有別於一般人以為的熱狗，都是夾有麵包的美式熱狗，苗栗的熱狗卻是眾人俗稱的「黑輪」，完全顛覆一般人的認知，更有網友分享小時候想吃熱狗，但阿嬤買回來的卻是「苗栗式熱狗」，雙方雞同鴨講，頓時絕望的嚎啕大哭。

一般說到熱狗，通常會聯想到夾有麵包的美式熱狗，是把豬肉、雞肉、牛肉或其他肉的肉醬混合，用鹽、澱粉、防腐劑、調味料和水，把肉醬混成泥狀物後，經過真空處理再用機器切割而成的一種香腸類食品。

不過就有網友在臉書社團《苗栗大小事》PO文指出，苗栗的熱狗卻是外表金黃，使用魚漿製成，且原名為「魚捲」的食物，不禁好奇問道「苗栗人一定知道！苗栗市以外的人也是這樣叫嗎？」

貼文一出隨即引起當地人共鳴，紛紛留言回應「這是熱狗無誤啊！」、「苗栗人都說熱狗，我苗栗市長大的，從小吃到老」、「苗栗人說的熱狗，閩南人叫黑輪喔！不過苗栗賣的有加紅蘿蔔，黑輪味道比較甜，吃習慣了還是我們苗栗熱狗好吃 」、「4年前在南苗買房子，第一次到光復路那的無名攤車買熱狗春捲油餅，真是讓我滿臉黑人問號啊」。

根據《Haka小姐的百味美學》臉書粉專指出，苗栗式熱狗是以油炸的方式料理，最後再搭配辣醬或是加了青蔥、韭菜、青蒜的特製醬油食用。而苗栗式熱狗和黑輪雖然都是魚漿混和蘿蔔絲，成型油炸製成，但兩者的差異在於前者的魚漿打製時間長，所以外表光滑、口感鬆軟；調味方面，黑輪則多添加了五香粉，為了抑制特有的辛辣味，砂糖會放的比較多，所以黑輪較為偏甜。

至於有關苗栗式熱狗的由來，有內行網友指出，早年因物資缺乏，所以會用剩餘的魚漿和蔬果碎末混在一起做成形狀類似熱狗的產品；也有人說，幾十年前，苗栗市當地小吃店老闆刻意將「魚捲」叫成「熱狗」，因為比較好賣，後來就一直延續這名稱，久而久之就成了特殊的當地文化。