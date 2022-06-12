外星人是否真實存在，一直都是未解之謎，也有不少人透露曾目擊UFO和外星人的經驗。一名51歲的英國女子萊瓦（Maria Leiva）聲稱，4歲開始就多次在睡夢中遭到外星人綁架，還出示身上多處的瘀青和傷痕，證明所言不假。

根據《每日星報》報導，萊瓦聲稱從4歲開始就多次在睡夢中被外星人綁架，且外星人會透過夢境與她交流，有時候她會在凌晨2點到4點時，被外星人吵醒。且外星人將她綁走後，會隨意將她丟至陌生環境，導致她常常找不到路回家，有次還必須搭計程車才能平安返家。

萊瓦進一步補充，由於當時年紀尚小，沒有家裡的鑰匙，所以好不容易到家後只能敲門吵醒父親，請他幫忙開門才能進屋，「不難想像我父親當時有多困惑」。萊瓦提到，外星人每次綁架都會在她身上留下奇怪的印記，「我每次醒來時身上總會出現瘀青、指印、割傷等痕跡，也因為如此，我才能確定是遭到外星人綁架」。

萊瓦透露，自己從小在哥倫比亞（Colombia）長大，成長過程中經歷了多次搬家，但不管搬到何處，外星人都能找到她，即便現在居住在英國肯特郡（Kent），在過去半個月，就已經看過2架UFO，「我最多曾經一晚上見過它們3次」。

至於外星人的長相，萊瓦提及自己住在巴塞隆納（Barcelona）的山區時，總算見到了它們的長相，「當時我正在洗碗，突然看到樹的旁邊有著一個半透明、像水一樣的人形生物，長得比一般人稍微再高一點，有著像杏仁般一樣的大眼」。