古代封建社會，百姓們向來含蓄，面對男女之情總是欲說還休，相當矜持。不過元朝就曾流傳一首情詩，短短28字卻直白描述出古代女子赤裸裸的情愫，被後世評為大膽之作。

根據《搜狐網》報導，元朝詩人張雨曾寫下一首名為《湖州竹枝詞》的詩作，原文為「臨湖門外是儂家，郎若閒時來吃茶。黃土築牆茅蓋屋，門前一樹紫荊花。」

全詩以女性為視角，旨在告訴心儀男子，自己的家就住在湖畔，明示對方如果閒來無事，可以上門作客；後兩句也不避諱說出自家房子是由簡單的黃土和茅草建成，尤其紫荊花配黃土房的形象，一下子就讓對方記住了她家的獨特處，確保不會找錯房子。

這首情詩短短28字，沒有一字點破男女之事，卻格外引人遐想，全詩翻譯可以「約不約？」3字概括，甚至被後人解讀為「大膽」之作。

最主要的原因在於，古代女性沒有自由選擇伴侶的權力，多半靠著媒妁之言就訂下終身，甚至有些是指腹為婚或是童養媳，然而，這首詩大大凸顯了農家女子面對愛情時，不卑不亢又大膽坦蕩的態度，既沒有古人表達愛慕時的扭扭捏捏，也沒有現代人的輕佻放縱，因而成了經典。