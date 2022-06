西方帝國力量的擴張,與當時重工業的快速發展相符,英國在運輸、金融和電報方面帶來的助長尤其顯著。這樣的發展確立了西方重要帝國的經濟影響力,甚至對於帝國正式領地以外的地區也能有所控制。

因此,可以說大部分的拉丁美洲其實都屬於美國或英國的非正式領土。更甚者,身為非西方最大的經濟體,日本也具備了帝國的實力。

重工業聚焦於鐵和鋼的生產,特別是船艦和大型機具的建造,以及軍武的生產,德國埃森市(Essen)克虜伯(Krupp)公司重工廠的擴建,就是最好的例子,當時主要為德國軍隊生產大砲。然而,隨著不同工業的成長,該公司也多元化發展新興科技,特別是德國擅長的化工業。

當時新興產業和活動也包含了汽車和影視,還有1903 年萊特兄弟發明的飛行器。然而,在世界其他大多數地區,經濟活動的模式仍較為傳統;農業依舊是重要的經濟來源,從業人數眾多,特別是在亞洲地區。

於此同時,農業也發生了改變。在大型蒸汽船、冷藏技術和鐵路的發展下,可以輕鬆運送大量的貨物,於是農業商業化的程度也跟著提高。這樣的現象在1900 年代更為明顯,並整合了許多重要的經濟部門。

舉例來說,巴西的咖啡因此可以運送到歐洲和美國,而阿根廷的牛肉與澳洲的羊肉也可以運送到英國。

雖然保護關稅機制存在,但自由貿易同樣興盛──這更加鞏固了英國在商業貿易的強勢地位。

當時各種消費行為也反映了潛在的國際生產和貿易。例如,英國工人喝的茶可能進口自印度和錫蘭(今稱斯里蘭卡),其中添加的糖來自西印度群島,而牛奶和茶杯則可能是本土製造。

然而,我們無法判定這樣的全球性經濟整合是否一定是好事。首先,這樣的過程對於環境和人類來說都深具破壞性,而且延續了整個20 世紀。為了遙遠的市場而生產貨品(例如印度和錫蘭為了英國種植茶葉),可能會促成艱辛甚至嚴苛的勞動體制。

國家經濟對於特定作物高度依賴(例如錫蘭的茶和馬來亞的橡膠),而作物的種植又是由帝國系統引入,都反映了帝國強勢的影響。

另一個值得注意的地方是,只要有錢賺的地方,一定會有人從旁想辦法分一杯羹(非法或半合法的方式)。

這些被國家控制、政府監管的產業,很大程度上不能滿足許多人的需求;因此,走私、生產、運輸和販售端的黑市活動,甚至偷竊、私售貨品都是經濟活動的一環。

要了解的是,這些並不是「正常社會以外的活動」,而是形成社會不可或缺的一部分。這也能解釋,國家往往很難在比較貧困的區域,尋求政策面的支持。

新興科技:「資訊」從此成為民生用品

各式新興科技的發展,讓人們期待革命性的改變,無論是在高端的技術意義上,還是能更廣泛影響生活層面的事物。對於總是在過去尋找參考目標、預期和慣例的人來說,這樣的改變讓人難以接受;而對於另一些人來說,生命的本質就是無法避免的邁向未來。有些人對未來感到悲觀,但更多人懷抱希望,特別是年輕人和都市人。

齊柏林飛船──改良後的熱氣球

熱氣球在操縱上有嚴重的設計不良,但在1870 年代,引擎和熱氣球結合形成了「飛船」,裝上了金屬外框,讓飛船更容易操作。充氣飛艇由德國的齊柏林開發,他從1899 年起,以圓柱形(而非球形)的容器填入氣體開始試驗。

1908年,齊柏林的LZ-4 飛船在12 小時內飛行超過386 公里,這引起了軍方的興趣,科幻作家也開始以此為創作題材,例如赫伯特.喬治.威爾斯(H.G. Wells)的《空中戰爭》(War in the Air)和愛德加.萊斯.巴勒斯(Edgar Rice Burroughs) 的《火星上的強卡特》(John Carter of Mars)。

飛機因內燃機而誕生

早期大型滑翔機的機翼設計,以及載人飛行方面的成果有限,主要原因是缺乏合適的小型發動機。然而,內燃機的發明讓人類飛行得以成真。

美國萊特兄弟在1903年的成功可說是在預期之中──至少克雷芒.阿德爾(Clément Ader)如此認為。然而,對社會來說是萊特兄弟的成功,才始得「可控飛行」得以實現。

除此之外,萊特兄弟也瞄準了軍需市場,在1908年取得軍用飛機的合約,打造出能以時速64公里飛行200公里的飛機。1909年,兄弟中的威爾伯.萊特(Wilbur Wright)成了第一位在空中攝影的飛行員;法國飛機工程師路易.布萊里奧(Louis Blériot),也在同年飛越英吉利海峽。四缸引擎的長程飛機則從1913 年開始研發,同年即有第一位飛行員橫越地中海。然而,1914年大部分的飛機,都只不過是緩慢的飛行箱子而已。

收音機使資訊成為民生用品

1904年,法國小說家愛德華.艾斯唐尼(Edouard Estaunié) 創造了「電信」(telecommunications) 一詞,其中「tele」的意思是「距離」。電信最初的開發目的是戰船間的長程溝通,而收音機和電報相比更方便、有彈性,顯然有潛力帶來更深遠的改變。英國的報社編輯羅伯.唐納(Robert Donald)就在1913 年對記者協會發表了收音機新聞未來的展望:

「人們可能變得懶惰不願意閱讀,而新聞必須像瓦斯或水那樣送到家中或辦公室。住戶會坐在花園裡,用大幅改良的留聲機收聽一天的新聞。」

軍武的改變

對於即將發生的一次世界大戰,當時潛水艇和飛機是影響最深遠的發明,但其他軍武科技的改變也很重要。一封署名「上校」,標題是「波耳戰爭:攻擊陣地」的文章刊登於1899年的12月27日《泰晤士報》(The Times)上,其中如此評論:

「現代的防禦方式中包含了後膛裝載的步槍,結合了現代軍火和設計優良的土方工程,因而堅不可摧;只要防守方擁有足夠配備了厚膛步槍的士兵,攻擊方就幾乎不可能輕易攻下陣地。如今,後膛步槍又被連發步槍取代,讓攻擊更加困難,除非攻擊方以砲火造成嚴重損害。」

在日俄戰爭中,機槍和刺鐵絲網都扮演了重要角色。這些改變在接下來的世界大戰也都影響深遠。

