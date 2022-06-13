各式新興科技的發展，讓人們期待革命性的改變，無論是在高端的技術意義上，還是能更廣泛影響生活層面的事物。對於總是在過去尋找參考目標、預期和慣例的人來說，這樣的改變讓人難以接受；而對於另一些人來說，生命的本質就是無法避免的邁向未來。有些人對未來感到悲觀，但更多人懷抱希望，特別是年輕人和都市人。

齊柏林飛船──改良後的熱氣球

熱氣球在操縱上有嚴重的設計不良，但在1870 年代，引擎和熱氣球結合形成了「飛船」，裝上了金屬外框，讓飛船更容易操作。充氣飛艇由德國的齊柏林開發，他從1899 年起，以圓柱形（而非球形）的容器填入氣體開始試驗。

1908年，齊柏林的LZ-4 飛船在12 小時內飛行超過386 公里，這引起了軍方的興趣，科幻作家也開始以此為創作題材，例如赫伯特．喬治．威爾斯（H.G. Wells）的《空中戰爭》（War in the Air）和愛德加．萊斯．巴勒斯（Edgar Rice Burroughs） 的《火星上的強卡特》（John Carter of Mars）。

飛機因內燃機而誕生

早期大型滑翔機的機翼設計，以及載人飛行方面的成果有限，主要原因是缺乏合適的小型發動機。然而，內燃機的發明讓人類飛行得以成真。

美國萊特兄弟在1903年的成功可說是在預期之中──至少克雷芒．阿德爾（Clément Ader）如此認為。然而，對社會來說是萊特兄弟的成功，才始得「可控飛行」得以實現。

除此之外，萊特兄弟也瞄準了軍需市場，在1908年取得軍用飛機的合約，打造出能以時速64公里飛行200公里的飛機。1909年，兄弟中的威爾伯．萊特（Wilbur Wright）成了第一位在空中攝影的飛行員；法國飛機工程師路易．布萊里奧（Louis Blériot），也在同年飛越英吉利海峽。四缸引擎的長程飛機則從1913 年開始研發，同年即有第一位飛行員橫越地中海。然而，1914年大部分的飛機，都只不過是緩慢的飛行箱子而已。

收音機使資訊成為民生用品

1904年，法國小說家愛德華．艾斯唐尼（Edouard Estaunié） 創造了「電信」（telecommunications） 一詞，其中「tele」的意思是「距離」。電信最初的開發目的是戰船間的長程溝通，而收音機和電報相比更方便、有彈性，顯然有潛力帶來更深遠的改變。英國的報社編輯羅伯．唐納（Robert Donald）就在1913 年對記者協會發表了收音機新聞未來的展望：

「人們可能變得懶惰不願意閱讀，而新聞必須像瓦斯或水那樣送到家中或辦公室。住戶會坐在花園裡，用大幅改良的留聲機收聽一天的新聞。」

軍武的改變

對於即將發生的一次世界大戰，當時潛水艇和飛機是影響最深遠的發明，但其他軍武科技的改變也很重要。一封署名「上校」，標題是「波耳戰爭：攻擊陣地」的文章刊登於1899年的12月27日《泰晤士報》（The Times）上，其中如此評論：

「現代的防禦方式中包含了後膛裝載的步槍，結合了現代軍火和設計優良的土方工程，因而堅不可摧；只要防守方擁有足夠配備了厚膛步槍的士兵，攻擊方就幾乎不可能輕易攻下陣地。如今，後膛步槍又被連發步槍取代，讓攻擊更加困難，除非攻擊方以砲火造成嚴重損害。」

在日俄戰爭中，機槍和刺鐵絲網都扮演了重要角色。這些改變在接下來的世界大戰也都影響深遠。

（本文摘自《人類最精華100年》/ 大是文化出版）

【內容簡介】 ◎20世紀前，騎兵就是高端武器；20世紀開始，軍備沒延伸到太空就算低端國家。

◎出國，本是有錢人的特權。20世紀中美國波音客機出現，勞工階級也能海外度假。

◎農業時代，狗看家、貓抓老鼠，20世紀的大規模都市化，牠們升級為寵物主子。

◎混沌理論、氣候變遷、全球暖化，經濟和環保誰重要？這是20世紀才開始的新思考。

20世紀才出現的，還包括民族主義、冷戰、西班牙流感、網路與蘋果電腦，這些看似彼此無關的事件，在20世紀這100年間彼此串聯，形塑了你我今天看待事物的潛意識。

著作超過百本，被譽為「這時代最多產的歷史學者」傑洛米．布萊克，用超過200張驚奇、耐人尋味甚至驚嚇的照片，讓你了解，世界為什麼是現在這個樣子？發生了哪些事造成的？將來會朝著什麼方向發展？你必須讀完這本20世紀的大事件。

【作者簡介】傑洛米．布萊克（Jeremy Black）

曾領受大英帝國勛章，是英國艾希特大學（University of Exeter）政策交流資深研究員和歷史系榮譽教授。他也曾擔任西點軍校、德州基督教大學的客座教授，並任教於杜倫大學，在牛津大學完成博士學位

2008年，布萊克榮獲軍事歷史學會的「賽莫爾．艾略特．莫里森獎」（Samuel Eliot Morison Award）。他的生涯寫作了超過一百本著作，被譽為「這個時代最多產的歷史學者」。範圍含括18世紀英國政治、戰爭史，以及詹姆斯．龐德的文化影響等。他最新的著作則有《歐洲史》（A History of Europe）、《莎士比亞時期的英國》（England in the Age of Shakespeare），以及《葡萄牙簡史》（A Brief History of Portugal）。

【譯者簡介】謝慈

臺大外文系畢業，臺大翻譯所在學，熱愛文學與翻譯。

譯有《暈船診療室》、《身體記憶，比大腦學習更可靠》、《關於失智，醫生忙到沒告訴你的事》（以上為大是文化出版）、《讀癮者的告解》（任性出版）等書