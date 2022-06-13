美國一名女子到大陸工作時，和一名英國男子相識、相戀，近日新冠肺炎疫情趨緩，男子表示要回家鄉探望家人，未料從此失去聯絡，女子擔心男友遭遇不測，在臉書上向網友求助，然而竟得知男子其實早有家室，目前已經和妻子復合的消息，讓她備受衝擊，發文痛罵對方是「劈腿的混蛋」。

Woman slams boyfriend as ‘cheating b******’ after he disappears in China https://t.co/IVhXysv3Yw — The Sun (@TheSun_NI) June 11, 2022

根據《太陽報》報導，26歲女子芮秋（Rachel Waters）出生於美國，並在大陸深圳擔任某公司的品牌經理，工作期間她認識一名來自英國的男子保羅（Paul Magee），2人年齡相近，很快就陷入愛河，一起共度這段新冠肺炎流行的時間。

直到今年4月疫情趨緩，保羅稱自己要回國一趟探望家人，未料芮秋竟從此和他失去聯絡，她擔心男友失蹤可能遭遇不測，因此著急地在臉書PO出尋人啟事，貼文被許多人分享出去，正巧被認識保羅的人看到，對方留言表示，保羅在英國諾里奇（Norwich）早已成家，不但有太太還有小孩。

對此芮秋備受震驚，在臉書上傳一張自拍照，告訴大家自己已經得知真相，還在文中打上主題標籤（hashtag）「劈腿的混蛋」，不過她後來還是刪除了所有貼文，但仍有不少網友為她加油打氣，認為她值得更好的男人。

而保羅的母親向《太陽報》表示，他們都有看到芮秋的貼文，但不予置評；另外保羅的朋友則透露，保羅和妻子原本已經2年沒有見面，但最近他回到英國，跟妻子說想要重新開始，2人才又復合。