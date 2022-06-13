為了和不同國家的人交流，學習第二外語是非常重要的事，然而不只是現代人，就連古代人也會學習外語，只是當時學習的語言，可能會受到地域、宗教所影響；有趣的是，在清朝晚期有不少人開始學習英文，然而當時的教材竟使用中文來標示讀音，唸起來簡直就像「天書」一樣難懂。

根據《梨視頻》報導，先秦時期，中原周圍有許多不講中文的民族，需要懂外語的人來幫忙翻譯，在《周禮》中，擔任翻譯官的人被稱作「舌人」，然而他們的工作量並不大，因為大多數外來民族都必須與中原民族交流，所以會自學中文，像洛陽城附近的戎人，不但熟悉《周禮》，對於《詩經》也能倒背如流。

因此在先秦文獻中，外來語非常稀少；到了漢代與匈奴對戰的期間，才又引進了100多個匈奴詞彙，像是「祁連」意指天、「單于」則為廣大之貌的意思，後來被匈奴用來稱呼部落聯盟的首領。除此之外，古人受到佛教影響，當時最感興趣的外語為「梵語」，不少大人物在日常生活中也都會講上幾句，像是東晉權臣王導就曾對胡僧說過：「蘭闍，蘭闍」，用以讚美他人，而精通梵語的人則會幫忙翻譯佛經，像是南朝的法顯、唐代的玄奘等。

不過唐朝以後，人們對於翻譯佛經的興趣越來越低，梵語的影響力大不如前，人們也不再學習其他外來語言，直到清代末期才又開始學起英文，根據《成都商報》報導，四川成都一名男子收藏了一本咸豐10年印製的英文教材，每一頁都寫有相互對應的中英文句子，以及用中文標註的英文讀音，比如「托馬六、唵以、及夫、尤、唵五史為」其實是「tomorrow I give you answer」。

大陸研究中西文化交流史的孫廣平博士，在一篇關於晚清英語教科書發展中介紹，當時的英文教科書分為三個階段，萌芽期在1807年到1840年，大多都是清朝人自己編寫的教材，因此以中文標註英文讀音相當常見，像是廣州流行一本叫做《鬼話》的小冊子，以「曼」代替「Man」、「土地」代替「Today」，美國傳教士衛三畏就曾批評這些小冊子的「發音很糟糕」。

1840年到1895年為英文教學發展期，在洋務運動的推動下，出現不少西式學堂，由美國人編寫的教材中，開始使用音標為英文字母標示讀音；第三階段則是1895年甲午戰爭失敗後，便開始引進一些原版的英文教科書。