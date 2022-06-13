印尼一名49歲司機伊利哈姆（Ilham），近日載客到辛卡動物園（Sinka Zoo）後，順手換了輪胎，接著就將髒手伸進池塘內清洗，不料竟然誤闖了鱷魚池，瞬間被竄出水面的巨鱷一口咬斷右手臂。伊利哈姆事後指責園方沒有清楚標示清楚，憤而報警處理。

綜合外媒報導，痛失右手臂的伊利哈姆事後向山口洋市（Singkawang）警方報案，指稱自己9日在動物園換完輪胎後，手上都是油漬，剛好看見附近有一座池塘，便跨越圍欄將手伸進去清洗，沒想到一隻4.8公尺的巨鱷突然竄出水面，張開血盆大口，當場咬斷他的右手臂。

目擊整起事件的男乘客費里（Mohammed Fery）表示，當時他曾建議伊利哈姆不要在池塘洗手，但對方仍執意將手伸進池子，不料立刻遭巨鱷咬住，並拖入水中。費里餘悸猶存的說，他和家人當下被眼前駭人的景象給嚇壞了，沒人敢下水展開救援，好在伊利哈姆自行爬出水面，但不幸的是，右手臂已被當場咬斷，眾人趕緊將伊利哈姆送到醫院。

事後伊利哈姆與費里皆表示，池塘周遭並沒有設立任何警告標誌，所以眾人並不知道這是一座鱷魚池，如今伊利哈姆已向警方報案，並痛批動物園方面不聞不問，全案仍待進一步調查釐清。