有網友日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一段「輪胎界方唐鏡」在隧道內撞人肇逃後又二度行兇，將騎士撞翻的影片，由於過程太過離奇，畫面曝光後引爆網友熱議。

據悉，這段影片最早於2019年由微博網友分享，畫面中可見，一名騎士當時正行駛在隧道內，不料突然被後方竄出的一顆輪胎撞倒在地，該顆肇事輪胎在衝撞後一路往前滾，一度消失在鏡頭前。期間，被撞倒的騎士好不容易從地上爬起來後，便邁開沉重的步伐，費力的牽起機車到路邊停放，緊接著檢查自身傷勢。

肇事輪胎50秒後又再度回頭輾過騎士。（圖片翻攝自FB/爆廢公社）

不過最讓眾人錯愕的是，肇事輪胎疑似在滾動的過程中遭到其他車輛碰撞，導致又回頭朝騎士的方向衝去，約莫間隔50秒後再度撞上騎士；至於被撞的騎士，瞬間嚇得癱坐在路邊驚魂未定，無法想像自己竟然會被同一顆輪胎衝撞兩次。

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「輪胎界方唐鏡」、「真的見鬼了」、「地獄倒楣鬼」、「碰一次是巧遇，碰二次就是緣份了」、「絕對是真愛，真愛才會回頭」。由於當時微博刊登該影片時只說是網友投稿，詳細地點及騎士傷勢不明。