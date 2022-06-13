隨著科技進步，車輛的操作功能更加多元，大幅提升安全性，不過日前就有網友透露，貨車撥桿上有一個奇怪的圖案，乍看像是在「烤肉」一樣，讓他不解究竟有何功用，貼文一出隨即掀起熱議，更有老司機曝光真實用途，大讚「那個很實用！」

原PO近日在臉書社團《爆系知識家》分享一張照片，並PO文寫道，「公司最近有台新貨車，雨刷撥桿旁的圖示是什麼意思呢？」畫面中可見，撥桿上有個像是英文字母H的字樣，中間還放了一個東西，乍看之下像是在「烤肉」一樣，左側還有一個大大的箭頭往下。

貼文一出隨即釣出不少老司機解答這是「排氣煞車」，紛紛留言回應「氣煞，往下撥，沒踩油門時自動氣煞」、「入檔放開油門會自動排氣煞車減速，載重下坡很實用」、「蠻好用的東西，尤其是載重，差那一點差很多」。

不過也有人提醒，「沒在使用時候記得關閉，不可以含著引擎煞車開車，很容易故障」、「要煞車在開就好，空檔開無效」、「盡量別用閥門，壞了要花不少錢」。

事實上，許多大型車輛都會設置「排氣煞車」，包括公車、貨車、遊覽車等，當遇到高速下坡時就可使用，有助減緩行駛速度，方便駕駛操作，以防止頻踩煞車所造成的煞車失靈、引擎毀損等事故。