古代封建社會，和親一直是維持外交的手段之一，透過讓皇室公主遠嫁他國，換取邊陲地帶的和平。漢朝時期，皇室就經常與北方匈奴和親，最有名的莫過於王昭君，不過在婚姻制度上，中原和匈奴存在極大差異，尤其是匈奴人「父妻子繼、兄死娶嫂」的風俗，讓重視倫理綱常的中原人十分不齒。

根據《搜狐網》報導，匈奴特有的「收繼婚制」，顧名思義就是「父妻子繼、兄死娶嫂」的傳統婚俗，讓不少遠嫁的漢朝女子吃盡苦頭。以古代四大美女之一的王昭君為例，當年她嫁給呼韓邪單于之後，不久就經歷了喪夫之慟，事後她請求回歸中原，卻被漢成帝回絕，命令她遵從「胡俗」，因此再嫁單于之子復株累單于，之後又嫁給搜諧若鞮單于才終結一生。簡言之，王昭君來到匈奴之後一共嫁了3次，分別為呼韓邪單于，以及他的次子和第三子。

事實上，不只匈奴，有許多少數民族同樣貫徹著這樣的婚俗，背後原因有三：

首先是為了「保護女人」，匈奴女子地位低下，一旦沒有了丈夫的庇護，很難在環境惡劣的草原上生存。

其次就是「保護子女」，匈奴女子一旦改嫁，其子女的生活必定受到影響，若是留在原部落，那就是孤兒，若是到了其他部落，難免遭到不公平待遇。因此嫁給自家人，再怎樣也差不到哪裡去。

最後則是「保護財產」，匈奴女子改嫁會分走牛、羊、物件和子女，一旦家庭財產被分割，等同於部落財產落入他人之手。再者，女人作為遊牧民族的重要財產，擔當著繁衍後代、壯大部落的重責大任，而收繼婚制可以有效彌補其缺陷，延續部落種族。