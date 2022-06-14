不少新人為了增添趣味性，會在婚禮上安排小遊戲，讓賓客們更有參與感。近日烏茲別克一對新人的婚禮影片在網路上瘋傳，只見新郎和新娘2人正在玩遊戲PK，未料新郎輸了以後，竟抬手狠打新娘的頭部，讓在場所有人都看傻眼，更引起網友們的憤怒。

這段影片在網路上瘋傳，不少網友都痛批新郎的行為。(影片來源/YouTube)

根據《每日郵報》報導，烏茲別克一對新人日前舉辦婚禮，過程中有一個玩遊戲的環節，只見新郎和新娘站在舞台上PK，幾秒後新娘就舉起手，表示自己已經完成任務，新郎意識到輸了比賽以後，竟舉起左手、朝新娘的頭部狠打一掌，力道大得讓她直接跌在主持人身上，現場氣氛頓時凝結，台下還響起幾聲驚叫。

新娘被打之後低頭不語，抬起手扶著額頭，似乎有些不舒服，隨後一名女子上台，和主持人一起離開舞台，一旁的伴郎見狀也十分尷尬，臉上的笑容瞬間僵住，只好低下頭擺弄手上的東西，而新郎本人卻若無其事地盯著前方，一點也不在意中途離場的新娘。

影片曝光後，立刻在社群媒體上瘋傳，不少人都覺得新郎的行為十分誇張且惡劣，紛紛痛批：「這個可憐的女人之後會過上怎樣的生活？我完全不敢想像」、「快逃啊！這是家庭暴力！」、「真可怕，看新娘的反應，這種事似乎不是第一次發生了」、「我希望這個傢伙得到應有的懲罰」、「現場居然沒有人跳出來阻止？」。