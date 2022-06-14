臺北市立動物園裡照養了許多貓科動物，小至石虎、大至體重超過200公斤的非洲獅，這些貓科動物天生傲骨，不可能像寵物一樣乖乖接受獸醫師的健檢或治療，通常得要麻醉才能接近，讓獸醫師相當頭痛，再加上牠們很會隱藏病痛，被診斷出病因時，往往已是疾病晚期，讓獸醫師們不禁感嘆：「主子傲嬌，奴才難為啊！」。

貓科動物身手靈敏不易麻醉，又很會隱藏病痛，是讓獸醫師非常頭痛的病患之一。(影片來源/YouTube)

動物園透露，使用吹箭麻醉看似簡單，卻十分考驗運氣，例如美洲獅看到獸醫師準備吹箭時，就會開始在欄舍內上下奔走跳躍，考驗獸醫師的動態瞄準功力；有時吹箭才剛射中動物，開心還不到一秒，動物就以靈活的身手咬掉針筒；此外，孟加拉虎老奶奶不論何時何地都一副愛睏樣，麻醉是否有起作用誰也不能保證，獸醫師只好耐著性子等，直到鼾聲響起才敢靠近。

大型貓科動物必須麻醉後才能接近。(圖/臺北市立動物園提供)

而且吹箭射中動物後，並不表示能夠開始輕鬆進行各項檢查，大型貓科動物倒下的那一瞬間，才是獸醫師腎上腺素噴發的開始。每種動物對麻醉的反應都不一樣，過程中獸醫師必須保持高度警戒，尤其在面對危險性極高的貓科動物，更不能有絲毫鬆懈，一旦出現任何閃失，動物或人身安全都會受到極大威脅。

動物園介紹，野生的貓科動物是絕對的肉食性動物，對腎臟負擔很大，年老後很難避免腎衰竭，且需要靠輸液來協助身體排除累積的含氮廢物。獸醫師曾嘗試用超長鉗子夾著針頭幫老虎輸液，原本因為生病不適而懶洋洋的動物，在針扎進去的當下，竟使出全身的力氣對獸醫師怒吼，即使隔著堅固的欄杆，依然能感受到迎面襲來的怒氣，讓獸醫師嚇得跌坐在地板上。

非洲獅的腳掌比成年人的手掌還大。(圖/臺北市立動物園提供)

事後，動物園也將照顧這些「傲嬌主子」的甘苦談分享在臉書粉專上，可愛的照片引起網友熱烈討論，「獸醫師辛苦了，謝謝你們的付出」、「辛苦了！有你們才有健康的動物」、「花豹躺那樣檢查好可愛」、「大貓們別再記仇獸醫啦！肉球好迷人」、「跪求獅掌造型隔熱手套」。