古人相當重視「身後事」，尤其是皇帝，在世時就會挑選一塊風水寶地，好讓自己過世後就能馬上安葬長眠，不過在皇帝的陵墓當中，通常只會將他與其后妃葬在一起，部分皇子則會有屬於自己的陵墓，但在清聖祖康熙的景陵中，除了他的皇后、妃子們，竟還葬有一名男子，這個人就是他的第18個兒子「胤祄」。

綜合陸媒報導，清朝皇室陵園「清東陵」中的景陵，除了葬有康熙帝以外，還包含4名皇后與1名皇貴妃，分別為孝誠仁皇后、孝昭仁皇后、孝懿仁皇后、孝恭仁皇后以及敬敏皇貴妃；除此之外，景陵占地廣大，還建有「景陵妃園寢」，裡面葬著康熙帝的48名妃嬪，是清朝所葬人數最多的妃園寢，更特別的是，這裡還有一名隨母親下葬的皇子，也就是皇18子「胤祄」。

胤祄出生於康熙40年，生母為順懿密太妃（簡稱密妃），是康熙時期第一位自江南入宮的漢家女子，在9年之內生下了皇15子、皇16子和皇18子，共3名兒子，可以見得密妃備受寵愛。康熙47年，胤祄隨父親到承德避暑山莊，未料不幸染上「腮腺炎」，最終因病去世，讓康熙自責不已。

值得一提的是，胤祄的離世成為了康熙第一次廢黜太子的導火線，也加速了「九子奪嫡」的發展。當時與康熙、胤祄同行的還有皇太子胤礽，然而胤礽對弟弟的病情非常冷漠，康熙對他的態度很不滿，2人還為此大吵一架，之後康熙於胤祄去世當天，在各種情緒交集之下，臨時起意、召集群臣，宣布廢除太子胤礽之位的決定。