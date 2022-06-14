千萬不要為了好玩隨意逗弄野生動物，小心樂極生悲！印尼一名19歲男大生，本月6日前往動物園時，一時興起便張開雙手，向母猩猩討抱抱，不料對方隨即熱情回應，直接將他「抓緊處理」，不僅衣物被扯爛，腳趾還差點被咬，嚇得他當場驚聲尖叫。

綜合外媒報導，印尼廖內省（Riau）首府北乾巴魯（Pekanbaru）的卡桑居林動物園（Kasang Kulim Zoo），6日發生一起意外插曲，19歲男大生阿里分（Hasanal Arifin）當天為了慶祝生日，和友人相偕前往遊玩，當時他為了拍攝抖音（TikTok）影片，不惜冒險跨過護欄，跑到籠子前面，近距離與15歲的紅毛母猩猩「汀娜」（Tina）互動。

畫面中可見，阿里分伸出雙手向汀娜討抱抱，不料對方真的做出回應，一隻手立即伸出籠子抓住了阿里分的衣服下襬不放，阿里分在拉扯之下，也越來越靠近籠子，但無論他如何使勁，都無法順利掙脫。後來汀娜甚至手腳並用，將他的腳也緊緊扣住，阿里分頓時懸空，腳趾還差點被咬中。

幸好園方工作人聽到阿里分的尖叫聲後，立即上前解圍，阿里分才得以逃出汀娜的「魔爪」。不過即便阿里分成功脫險，但他不僅衣服被扯爛，就連手臂也被抓傷。事後園方表示，阿里分是趁園內員工休憩的時間擅自接近母猩猩，且無視護欄和警告標誌，過於接近籠子，將自己置於危險之中，才會發生這起意外。

報導指出，阿里分脫險後立即將影片PO網，在推特上不到一天就吸引逾1000萬次觀看，更在IG上PO出被母猩猩撕爛的衣服和受傷的手臂。不過因為受到大量網友撻伐，才緊急關閉所有社群帳號，隔天還透過動物園的IG發表道歉聲明。