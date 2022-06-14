英國倫敦購物中心BOXPARK近日爆發一起衝突事件，一名奧客在現場不斷叫囂，還動手推人，甚至頻頻爆粗口，後來更與一名保全發生衝突，殊不知該名保全其實是英國前重量級拳王法蘭西斯（Julius Francis），男子直接被一拳KO打倒在地，影片曝光後不斷在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，現年57歲的法蘭西斯，是前職業拳擊手，過去曾4度拿下英國重量級冠軍和5次英聯邦冠軍，2000年時還曾與拳王泰森（Mike Tyson）交手，不過他雖然不敵泰森，但他仍是90年代及2000年代初期的知名拳擊手。退役後的法蘭西斯轉職擔任保全，目前則在倫敦的一座大型貨櫃複合式餐廳「BOXPARK Wembley」擔任保全一職。

不過近日卻有一名綁藍色頭巾的男子情緒失控，不斷對著餐廳的人員叫囂鬧事，還頻頻爆粗口，雖然餐廳人員和保全試圖勸阻，但男子依舊不理會，甚至作勢朝法蘭西斯發動攻擊，殊不知自己惹錯人，直接被法蘭西斯一拳打爆，倒在地上昏迷不醒。

突如其來的火爆場面讓圍觀民眾全都倒抽一口氣，雖然有人認為法蘭西斯不該訴諸暴力，但也有人興奮的拍手叫好。影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「側面打到下巴，瞬間被關機」、「剛出新手村就遇見Boss，還是職業的那種…」、「都不知道保全業是臥虎藏龍嗎」、「高手在民間」。