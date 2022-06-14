大陸西安一名婦人近日在社區散步時，突然被天外飛來的一支箭，射穿左眼下方的眼皮，整支箭卡在臉上，嚇得她當場跌坐在地。所幸婦人緊急送醫後，手術過程順利，沒有傷到眼球。

綜合陸媒報導，這起意外事件發生在本月9日，當時一名婦人吃完晚餐後，就在社區內散步，沒想到突然遭到一支全長約80公分的箭矢射穿眼皮，旁人見狀後立即報警將其送醫救治。不過因為箭太長，院方無法對婦人安排進一步的檢查，加上也沒有工具可以移除婦人眼皮上的箭矢，只好通知消防隊前來協助。

消防人員獲報後，為了避免箭矢移除的過程中造成婦人二次傷害，先使用兩把鉗子將箭身固定，最後再持專業利剪將箭矢剪斷。所幸婦人接受手術治療後，眼球運動等功能正常，處於恢復狀態，視力部分則尚待評估。

經過警方調查發現，婦人之所以會中箭，是因為一名男子當時正在社區空曠處練習射靶時，不慎脫靶，導致箭矢擊中牆壁後反彈，硬生生射中婦人。不過由於婦人當時和箭靶有距離，肇事男子當下並未察覺自己釀禍。男子事後深感懊悔，除了需負擔婦人的醫藥費之外，也遭警方依危害公共安全罪逮捕。