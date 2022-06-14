為了推廣垃圾不落地，瑞典第三大城市馬爾默（Malmo）官員突發奇想，設置了會說「色色話」的垃圾桶，透過讓人想入非非的情色雙關語，吸引民眾將垃圾投擲在垃圾桶中，藉此減少垃圾亂丟，維護公共環境的整潔。

根據《CNN》報導，馬爾默市在大衛霍爾橋（David Hall Bridge）旁設置了2個會說「色色話」的垃圾桶，只要有人拉開桶蓋，將垃圾丟入桶內，就能聽到垃圾桶傳出女子熱情回應的錄音檔，例如「哦～就是那裡」、「快回來再做一次！」、「嗯～下次再往左邊一點」等讓人聽了想入非非的情色雙關語。

事實上，馬爾默市早在2017年便設置了18個會說話的垃圾桶，推廣垃圾不落地，可惜如今只剩下2個垃圾桶還能說話。而原本的語音是採用男性聲音，且內容較為嚴肅；後來為了讓丟垃圾的體驗更加愉快、有趣，當地政府才改用性感熱情的女性聲音，搭配雙關的情色用語，藉此提升民眾繼續往垃圾桶內扔更多垃圾的意願。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「台灣也要多設置幾個」、「腦洞太大了」、「這樣丟垃圾好害羞」、「換句話說，這是否足以證明，最不願意回收垃圾的其實是男性居多呢？」不過也有人認為此舉根本是在物化女性，實在不可取。