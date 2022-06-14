台南市美術館近日預告25日將展出《亞洲的地獄與幽魂》特展，栩栩如生的殭屍照曝光後，網路討論度居高不下，尤其是如同「湘西趕屍」的場景，讓人看了毛骨悚然。不過趕屍文化又有何特別之處，能被稱為「湘西三邪」之一呢？

不少人對於湘西趕屍的印象，多半來自於香港80年代一系列的殭屍電影，其中印象最深刻的就是林正英主演的《殭屍先生》、《驅魔道長》都曾還原出趕屍過程。事實上，湘西趕屍是一種茅山巫術文化，在清朝十分盛行，起因是為了讓客死異鄉的遊子可以返家安葬，不過因為湘西一帶山路崎嶇，不能用車和擔架運輸，才有了「趕屍」這個行業。

根據《搜狐網》報導，趕屍多在天明之前進行，為了防止屍體腐爛，一行人出發前會對屍體進行特別處理，讓屍身變得硬梆梆。然而「趕屍」並非人人都可以勝任，趕屍人收徒弟的條件十分嚴苛，除了要年滿16歲、身高170公分以上，還有一個十分特殊的要求就是相貌要醜，而且是醜得跟鍾馗一樣最好，這樣才能避邪。

除此之外，徒弟入門前要經過三項考核，一是望著太陽轉圈，停下來後指出東南西北，證明自己有很強的方向感；其次是要有一定的體力，必要的時候需要背著屍體前行；最後是深夜去墳山尋找一片由師父放置的梧桐葉，用以測試膽量。

至於趕屍時，為何屍體會上下跳動？其實這是因為趕屍人在搬運屍體時，會用一根又粗又長的竹子，穿過死者壽衣的腋下，將數具屍體排在一起，如此一來，前後兩名趕屍人便可抬竹子運屍。由於屍體的雙臂被綁在竹子上，寬鬆的袖口讓竹子可以被遮住；而竹子的韌性會導致行進時上下晃動，連帶使得屍體同樣跟著上下晃，遠看就如同屍體蹦跳前進一樣。