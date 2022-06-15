膽固醇是一隻黃金鼠，這名字真是聽一次就不會忘記，名字的由來是媽媽養牠時，正全力在實驗室研究膽固醇，媽媽喜歡暱稱牠膽膽。而膽膽的金黃色外表，也像極了吃多了膽固醇就會偏高的蛋黃顏色。

對媽媽來說，回到家能看到膽固醇的可愛，一天的壓力都化為無形，即便只是小小一隻，卻是媽媽的生活重心，快樂的泉源。

媽媽也給膽固醇充分的自由，下班就放風讓牠在房間到處玩，離世溝通時媽媽想知道自己在膽固醇心目中是甚麼樣的角色存在，所以問牠：「膽膽，你知道我是媽媽嗎？」膽膽天真的回答，「我知道你是媽媽呀，每次你都說，來，膽膽，來媽媽這裡，媽媽不就是你的名字嗎？」意外的回答，讓媽媽有點傻眼。

媽媽還擔心牠去了彩虹國會孤孤單單，問牠有沒有交到新朋友，膽膽的回答再度讓媽媽從淚眼中噗嗤笑了出來，因為膽膽說：「媽媽，你沒來過這裡齁…」言下之意是，媽媽對彩虹國不了解才會這樣問。

說也奇怪，膽膽離世後的那一周，媽媽在床上看到了核桃碎屑，在牆角看到了一泡尿，連衣櫥打開，平常穿的衣服都出現了破洞，這些異常的現象，讓媽媽直問：「是你回來嗎，膽膽？」

膽膽說，因為不知道自己已經走了，看到媽媽都不理牠了，所以使勁吃奶力氣製造存在的證明。

「累死我了！」膽膽說，的確，我也很難想像一隻小小的黃金鼠，沒有了形體後要如何還能製造實相，只因為牠不知道自己已經沒有身體，所以憑意念就可以創造一切嗎？！但那句累死我了，讓媽媽想到膽膽的呆萌樣，又再度破涕為笑。

膽膽最後問媽媽：「沒有我陪你，你會害怕面對自己的內在嗎？你會勇敢嗎？」

媽媽將膽固醇直接土葬在家裡的盆栽裡，想到膽固醇愛吃蘋果、水蜜桃，就通通往盆栽裡丟，結果養出了一盆好茂盛的檸檬到手香，媽媽說，這個味道就像膽固醇身上特有的香味，也是媽媽最喜歡往牠身上吸的味道。

一盆有生命的盆栽，似乎延續了媽咪對膽固醇膽膽的愛。