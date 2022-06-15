狗住的比人還要好！日本一間建設公司近日推出奢華狗屋「犬殿」，不僅使用檜木等昂貴建材，而且還是由建造神社的工匠打造，因此一棟要價15萬美元（約新台幣445萬），製作過程非常複雜，想買還得先排隊抽籤，下單後也無法馬上拿到，需等6至12個月，引發網友討論。

犬殿的影像曝光後，在網路上引發討論。(影片來源/YouTube/犬殿)

綜合日媒報導，日本大阪一間建設公司「株式會社文化財構造計畫」，主要從事寺廟和神社的翻新與保護工作，近日他們推出奢華狗屋「犬殿」（INUDONO），除了採用搭建神社的技術，建材使用日本扁柏及檜木，底座則是堅固的花崗岩，不僅用料高檔，外觀還有精細雕刻，一棟要價15萬美元（約新台幣445萬）。

「犬殿」採用搭建神社的技術，建材則使用日本扁柏及檜木。(圖翻攝自/YouTube/犬殿)

不過，飼主若想讓毛小孩入住豪宅，並非有錢就能擁有，「犬殿」從今年9月開始預訂，飼主需先排隊抽籤才有機會，因為這棟狗屋由實際參與建造神社的工匠純手工打造，一年只產出一棟，而且製作時間很長，顧客下單後，估計要等6到12個月。

此事曝光後，在網路上引發討論，不少人驚呼「狗住得比我還高級啊」、「我的天啊！這棟狗屋的價格，跟日本某些地區的房價差不多」、「有錢人的狗比我過得還幸福啊！」、「有錢人就是任性」、「愛犬如果不喜歡，主人可能就要崩潰了」，但也有人認為，狗其實比較享受出門玩耍，買這麼貴的狗屋根本沒有意義。