大陸廣州動物園一隻雄獅，先前因留齊瀏海爆紅，而在長隆野生動物世界近日也出現留妹妹頭的馬，相關照片曝光後，讓不少網友直呼有趣，而保育員對此解釋，馬匹的妹妹頭其實是他們修剪的，主要是為了防止過長毛髮遮住馬的眼睛，而且還能防止患皮膚病。

根據《南方都市報》報導，網路上近日流傳一張照片，只見一匹馬被剪成妹妹頭，進一步了解得知，這些馬生活在位於廣州市的長隆野生動物世界，園區保育員林偉成介紹，馬匹是從英國引進的設德蘭矮種馬，又稱為「小龍馬」，雖然個子矮小、四肢短但很結實，身高約86至106公分，而照片中的馬匹叫做「大黃」。

林偉成也提到，小龍馬的毛髮若是過多過長，不僅會遮住眼睛，甚至容易引發皮膚病，因此保育員會不定期幫馬匹修剪毛髮，每當到了炎熱夏季時，他們就會剪去小龍馬身上的鬃毛，只留下齊瀏海，另外，有些小龍馬年紀尚小，因此身上還有柔軟蓬鬆的胎毛，因此剪成齊瀏海後，胎毛又會往上翹，乍看之下宛如毛髮被燙捲。

保育員張璐進一步解釋，「小龍馬的毛髮、毛色在不同年齡時，會呈現出不同的特點」，小龍馬的平均壽命約20歲左右，牠們性情溫順，而且有親和力，平時喜歡吃草、胡蘿蔔和蘋果，而「大黃」目前已11歲，屬於年紀大的小龍馬，毛髮也較粗硬，非常貪吃又很聰明，無論用粵語還是普通話叫牠的名字，大黃都聽得懂。