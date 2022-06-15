在影視作品中，我們經常可以看到古人穿著袖子非常寬大的衣服，並且從裡面掏出銀兩、書卷、摺扇等各式各樣的東西，但當他們垂著手臂時，卻不會有任何東西掉出來，到底袖子裡面藏著什麼玄機？古人真的會把袖子當成現代人的口袋來用嗎？

根據《國家人文歷史》雜誌報導，古人的服裝沒有口袋，如果想要放東西在身上，通常會塞進腰帶、放進胸口的衣襟內，或掛在身上的荷包裡，有時也會背著背包外出。而把物品塞進袖子裡的這種行為，多半會發生在上朝這種重要場合，且必要條件是得穿著擁有一對寬大的袖子衣服。

在古代有「城中好大袖，四方全匹帛」，意思是指文人貴族才會穿著有大袖子的衣服，一般百姓因為要勞動的關係，通常會穿短袖，或是把袖子捲起來，再以名為「襻膊」的臂繩綁牢。由此可知，拖地的大袖子並不是古代服飾中常見的袖型，不但一般百姓一輩子穿不上一次，就算是上流社會，大袖子出現的次數也十分少見。

根據《央視頻》報導，古代的袖型可分為上下一樣寬的「直袖」，袖口收窄、袖管寬鬆的「垂胡袖」，袖口窄、袖根寬的「箭袖」，以及袖管是弧形的「琵琶袖」等種類，而袖子的寬度也決定了裡面能裝多少東西，其中垂胡袖和琵琶袖最適合裝東西，袖口收窄的設計，就算手臂自然垂放，物品也不會從中掉出。

另外，古人還會在袖子裡縫製一個與袖口方向相反的口袋，功能就猶如現代外套內裡的暗袋一樣，將袋口縫好固定，但整個口袋不固定，這樣人在行走時，無論如何擺動手臂，或是舉起手來作揖，口袋的東西都始終會在袋底，不輕易掉出來。