明朝政治家吳三桂引清兵入關後，清朝滿洲人進入中原，但兩個民族不同，就容易引發紛爭，謠傳清朝皇帝就下令禁止「滿漢通婚」，不過奇怪的是，清朝有不少皇帝的妃子，都出身於八旗漢軍，其實清朝從未頒布禁止滿漢結親的法令，而且滿清入主中原後的前10年，通婚政策還比後期更寬鬆。

根據《梨視頻》報導，不少現代人認為，清朝時滿漢兩族不通婚，但事實並非如此，以要求血統純正的乾隆皇帝為例，他先後娶的2位貴妃，高佳氏和魏佳氏都出身八旗漢軍，而且在清朝也有不少大臣娶漢族女子的例子，比如政治家納蘭性德，屬於滿洲正黃旗人，而他卻娶了漢軍鑲白旗人兩廣總督盧興祖的女兒。

不僅如此，早期也有不少滿洲貴族女性嫁給漢人的例子，例如吳三桂之子吳應熊就娶和碩恪純長公主，總而言之，清朝時八旗的滿、蒙、漢三軍，其實是可以通婚的，而且清軍入主中原10多年間，通婚政策也比後期寬鬆，允許旗人與漢人通婚。

直到順治十二年（1655年），一名大臣上奏折指，有人在揚州購買漢人女子送往皇宮，導致民間出現反滿情緒，順治得知後大怒下旨「太祖太宗制度，宮中從此無漢女」，不過無漢女並不包含八旗漢軍女子，雖然日後其他皇帝繼位後，都重申過這項禁令，但也從未禁止滿漢通婚，就連嚴格的乾隆也只是禁止八旗滿洲女子嫁給漢人男性。

滿族史學家定宜莊在清宮檔案中，發現57件滿漢通婚的案例，其中45件是八旗男子娶漢人女性，另外12件是八旗漢軍女性嫁漢人男子，但並未出現八旗滿洲女子嫁漢人的案例，不過滿漢通婚例子並不多，主要與民族矛盾、房產利益、法律地位及民族習慣有關。

另外，清朝時有八旗制度，身分因旗幟不同而有高低之分，由高至低為八旗滿洲、八旗蒙古、八旗漢軍，另外又分正黃、鑲黃、和正白旗為上三旗，由皇帝親自指揮，因此他們的地位也較高，剩下的則是下五旗，由諸王、貝勒等統領，分別是正紅旗、鑲白旗、鑲紅旗、正藍旗及鑲藍旗，旗幟的變化能提升一個人的地位。

宮中當時曾針對出身卑微的女性，設立「抬旗」的制度，就是皇帝改變旗籍，幫人提高身分，以乾隆帝的令妃娘娘魏佳氏為例，她原本出身包衣，也就是家奴的意思，學者研究時發現，她曾被抬旗過2次，此狀況非常少見，另外，慈禧太后雖出身八旗滿洲，但她原先是鑲藍旗人，身分不如鑲黃旗的慈安，之後她的娘家也曾被抬旗，成為鑲黃旗人。