路邊的野花不要亂採！大陸一名女子為了拍攝網美照，竟將路邊的野花含在嘴裡，未料隔天就因中毒送醫，檢查後才發現自己含著的竟是有毒的「夾竹桃」。有趣的是，在經典古裝劇《後宮甄嬛傳》中，曾介紹過夾竹桃的毒性，因此新聞曝光後，不少網友都紛紛笑說：「看《甄嬛傳》能多活幾年」。

綜合陸媒報導，河南鄭州一名女子為了拍攝網美照，路邊採下的鮮花咬在嘴裡，未料隔天就因為中毒送醫，後來經過醫生檢查並比對照片，發現她咬的那朵花是美麗但具有毒性的「夾竹桃」。

江蘇南京中山植物園園藝與科普中心副主任任全進指出，夾竹桃的葉子、皮、根、花粉全都有毒，主要是分泌出的乳白色汁液含有「夾竹桃苷」，中毒後輕則出現食欲不振、噁心、腹瀉的症狀，嚴重則會危害心臟甚至死亡，但任全進也表示，只要不去食用、有傷口的地方不碰觸到夾竹桃的汁液就沒事，其氣味對人體不會有影響。

然而該名女子並不是為了拍照誤咬有毒夾竹桃的第一人，實際搜尋「小紅書」，就可以看到許多人因為口含夾竹桃而中毒的案例，對此專家也強調，盡量遠距離觀察夾竹桃，不要隨意觸摸，尤其是修剪或被折斷的部位。

新聞曝光後，網友們也留言直呼：「沒看過《甄嬛傳》啊這是」、「安陵容（《後宮甄嬛傳》角色名）說的話，有些還是要當真的」、「多看《甄嬛傳》能多活幾年，親測有效」、「看《甄嬛傳》真的能學到知識」、「這位姐妹該重看一遍了」。