日本一名網友非常喜歡觀察鳥類，日前他外出散步時，在屋簷底下發現一個鳥巢，裡面的燕子寶寶不斷發出叫聲乞食，但他仔細一看，每一隻燕子寶寶都長得肥肥胖胖，看似快擠爆鳥巢了，還露出懊嘟嘟的超萌表情，讓網友不禁笑著表示「這設計不良啦！」，照片曝光引發討論。

日本一名業餘攝影師@chibiko_todo非常喜歡野鳥，因此外出散步時，他都會邊走邊觀察環境，日前他在滋賀縣路邊發現，一處屋簷下有一個燕子鳥巢，巢裡的5隻燕子寶寶發出叫聲乞食，有趣的是，燕子寶寶各個都長得胖嘟嘟，看起來快要擠爆鳥巢，牠們專注地盯著外面，擺出懊嘟嘟的表情，好像在抱怨鳥媽媽怎麼還沒回家，模樣非常可愛。

原PO將照片分享至推特，吸引12萬人按讚，不少網友表示，「鳥媽媽設計不良，沒料想到孩子居然會長得這麼大隻」、「鳥巢太小了啦！牠們看似快溢出來了」，還有人解釋，「燕子下蛋數約4至5顆，即使每顆蛋都成功孵化了，也不能確定幼鳥是否能成功長大，所以鳥媽媽築巢時，可能就不會做得太大，畢竟築巢並不容易，而照片中居然有5隻燕子寶寶，表示這一隻鳥媽媽非常會照顧孩子」。

原PO受訪時提到，由於近日已進入夏天，是觀賞燕子的時機，因此他才會特別注意周遭環境，意外發現這個可愛的鳥巢，而燕子寶寶看起來毛都長齊了，過不久應該就會離巢，「若在路邊發現燕子的窩時，民眾盡量保持適當距離觀看，千萬不要靠太近，會對牠們造成壓力」。