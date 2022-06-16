夫妻之間最重要的就是信任，一旦失去了，這段關係很可能就會出現問題。大陸一名男子懷疑妻子與學校男老師外遇，甚至懷疑兒子不是自己親生的，還為此對妻子動粗，終於在13年後，男子鼓起勇氣到醫院驗DNA，卻被鑑定結果狠狠打臉，還因此失去了婚姻。

綜合陸媒報導，大陸男子秦志楠（化名）一直懷疑妻子汪露（化名）外遇，且認為兒子不是自己親生的，因為在新婚之時，汪露就曾和學校男老師有過緋聞，再加上兒子出生驗出的血型為B型，但夫妻2人都是O型，而且兒子越長越大，秦志楠越覺得他長得像那名男老師。

雖然汪露解釋過一切都是誤會，血型也是醫院弄錯了，但秦志楠始終不願相信，懷疑妻子整整13年，2人經常為這件事大吵一架，秦志楠甚至對妻子動粗，最終汪露受不了丈夫的猜忌之心，硬逼他和兒子去驗DNA，更對他說出狠話：「如果孩子不是你的，我直接帶著小孩淨身出戶，如果小孩是你的，你必須給我一個說法」。

在和妻子攤牌之後，秦志楠終於鼓起勇氣解開13年來的心結，DNA鑑定結果出爐後，他的表情相當複雜，因為兒子確實是他親生的，意識到自己一直以來都在冤枉妻子，他內疚地向對方道歉，然而汪露不斷流淚，哽咽地對丈夫說：「你的心結是打開了，我心裡不舒服」，最終決定離婚，結束這段對夫妻、兒子來說都十分痛苦的關係。