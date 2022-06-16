美國加州一座動物園近日發生意外事件，一隻黃狗因不明原因誤闖大猩猩居住的區域，正想要逃跑時，卻不小心驚動到大猩猩，雙方隨即展開一場追逐戰，現場的遊客目睹這一幕，都害怕地發出驚叫聲，所幸園方工作人員很快就趕到現場，成功救出這隻黃狗，雙方也都沒有因此而受傷。

動物園工作人員接獲消息，急忙移出大猩猩，並順利解救黃狗。(影片來源/YouTube)

根據外媒報導，這起事件發生在加州的聖地牙哥動物園撒哈拉公園（San Diego Zoo Safari Park），本月12日一隻黃狗誤闖大猩猩園區，狗狗察覺不對勁，立刻想要逃跑，卻意外驚動到居住其中的大猩猩，雙方隨即展開一場激烈的追逐戰，遊客們目睹這驚悚的一幕都忍不住尖叫出聲，由於附近沒有動物園工作人員可以求助，有些人不斷呼喊大猩猩的名字「法蘭克（Frank）」，試圖分散牠的注意力。

而工作人員也在不久後接到通報，急忙趕往現場，先將2隻大猩猩移出該區域，之後順利救出這隻黃狗，園方也強調，沒有任何人及動物在這場意外事件中受傷。

當地動保組織「聖地牙哥人道關懷協會（San Diego Humane Society）」表示，獸醫檢查過後，只從狗狗身上取下幾隻蜱蟲，其他狀況都十分良好；他們也推測這隻黃狗應該是附近居民飼養的，但並未被植入晶片，目前被暫時安置在收容所內，希望牠的飼主能儘快將牠領回，若是4天之後無人認領，就會替黃狗進行結紮手術，並正式將牠收養。