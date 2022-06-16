獅子雖是動物界的王者，但在野外生存依舊不容易。國外一名遊客日前至肯亞馬賽馬拉國家保護區，遊園期間發現一隻獅子受困河中央，踩在河馬屍體上當救命筏，但腐屍味吸引40多條鱷魚的注意，使獅子陷入窘境，但牠也不是省油的燈，趁鱷魚靠近時，踩著牠們的身體過河，讓不少網友看了直呼「好聰明！怪不得是萬獸之王」。

獅子受困河中央，慘被40多條鱷魚包圍，機智脫困過程引發討論。(影片來源/YouTube/Compass Media)

根據《今日印度》報導，遊客佩西（Antony Pesi）先前至馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）遊玩，發現河面上有一具河馬屍體，而屍體上還站著一隻獅子，河馬的味道很快就吸引40多條鱷魚靠近，讓獅子陷入困境，但當時牠離岸邊還有一段距離，若貿然跳入河中，肯定會變成鱷魚的食物。

神奇的是，獅子見鱷魚緩緩靠近後，牠似乎並不緊張，隨後竟大膽地跳入河裡，試圖踩著牠們的身體過河，不出幾秒的時間，獅子就成功抵達岸邊，躲過鱷魚的攻擊，讓佩西也直呼不可思議，形容過程令人難以置信，影片被分享至YouTube頻道「Compass Media」，吸引萬人觀看。

不少網友表示，「獅子看起來像在等鱷魚靠近，這樣就可以踩著牠們過河，真的很厲害」、「獅子可能在河邊發現河馬浮屍後，便跳到牠身上啃食，沒想到水流太強，導致牠連同屍體一起被沖到河中央」，先前也曾出現獅子受困於湍急溪流中，牠同樣也是將河馬屍體當成救生筏，可見獅子不僅四肢發達，而且也非常有頭腦。