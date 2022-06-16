墨西哥近日發生一起恐怖事故，一名私人動物園的男飼養員，把手伸進圍欄內想要撫摸老虎，未料原本溫馴的猛獸突然變臉，凶狠地咬住飼養員的右手，雖然事後急忙將他送醫治療，但男子仍因健康狀況惡化、心臟病發作而不幸過世。

Fallece el cuidador que el pasado fin de semana fue casi devorado de ambos brazos por un tigre, al meter las extremidades a la jaula, en la localidad de San Francisco, Michoacán. José de Jesús de 33 años de edad se opuso a ser amputado de ambos brazos lo que derivó en su muerte pic.twitter.com/RuUctGdSqj — jorge sánchez torres (@jorgesncheztor1) June 15, 2022

根據《每日郵報》報導，23歲男子荷西（José de Jesús）在佩里班（Periban）一間私人動物園擔任飼養園，事發當時他將手穿過圍欄，想要撫摸老虎，起初老虎並沒有理他，直接扭頭朝後方移動，幾秒後又突然返回，開始聞荷西身上的黑色包包，同時露出脖子讓對方撫摸。

未料不久後，看似溫馴的老虎立刻變換態度，凶狠地咬住荷西的右手，他瞬間痛到發出尖叫聲，鮮血也不斷從傷口處流出，在地上留下駭人的痕跡。事後荷西被送往醫院救治，但他始終拒絕動手術截肢，對此醫生透露，荷西是名糖尿病患者，在送醫後健康狀況不斷惡化，最終因為心臟病發作而死亡。

報導中指出，這間私人動物園除了老虎外，還有飼養鱷魚和獅子，由於墨西哥的法律規定，飼養老虎必須擁有環境與自然資源部門的許可，因此政府正在調查動物園主人是否合法，但動物園主人聲稱，自己擁有飼養老虎必需的許可證，且為荷西支付了所有的醫療費用。