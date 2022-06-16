有牛在天上飛！加拿大一名網友在抖音提到，先前她至瑞士旅遊時，發現天空上出現一架直升機，它竟吊著一頭牛，一路從農場飛越田地，前往底下的城鎮，而這其實是在運送生病牛隻前往醫院看病，由於此畫面非常少見，因此讓不少網友直呼大開眼界。

一名網友＠katies_wanderlust先前至瑞士阿彭策爾（Appenzell）旅遊，期間看到一架直升機空運生病牛前往醫院看病，由於農民居住的村莊位於山頂，若以車子運送牛隻，需要花費非常多的時間，牛可能還沒到醫院就病死了，因此才會出動直升機運送，在最短的時間內到達最近的城鎮，才能獲得獸醫治療。

影片中可見，牛隻被用繩索吊著，四肢懸空隨風擺動，期間牠都沒有掙扎，全身非常放鬆，畫面十分新奇，不少網友看了表示，「Red Bull給你一對翅膀」、「牛牛當時應該害怕極了」、「牠落地後，應該會當場腿軟吧」、「我光是用看得就快被嚇死，更何況是牛」、「牛的病若是治好了，經過這一趟旅行後，可能會多出心臟病」。

另外，也有人擔心牛隻在運送過程中，是否會受到驚嚇而死亡，有知情網友提到，運送前農民通常會先幫牛隻施打鎮定藥劑，並幫牠們戴上眼罩，準備好運載的設備後，再將牠們放上去，基本上路程也不會太久，雖然運送成本高，而且也有風險，但有些農民為了讓牛隻活下來，願意花更多錢帶牠們去看醫生。