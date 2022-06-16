古代封建社會女性地位低下，有不少父母因為家境貧窮，將女兒賣作妓女，而在宋朝出現了「官妓」，這些女子大多數只要陪同官員出席重大場合，不但不用「賣身」，還可以擁有私人財產，然而想從良嫁為人妻還是不簡單，得先經過官府同意才能得到自由。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，宋朝的官妓分為2大類，在京城的稱為「官妓」，在地方的則稱為「營妓」，而這些官妓的來源通常是被賣的、為了謀生自願加入的，還有部分是官府雇來的私妓，她們平時最主要的工作，就是陪官員參加宴會、盛大的節日慶典、地方詔書發布儀式，此外因為宋朝實行酒的專賣制度，而官營酒庫就是由官妓來幫忙賣酒。

但當了官妓以後，究竟還有沒有機會能夠從良呢？于賡哲解釋，雖然大部分學者認為，以奴婢為主體的階級在宋朝已經完全瓦解，但由於官府對官妓有需求，因此即便這些官妓可以在外居住、有自己的私人財產，甚至有史料記載，有的官妓甚至能夠嫁人，但她們的人生仍不能完全得到自由，若是想要從良，還得經過官府的批准。

另外，不少人因為官妓有個「妓」字，就對她們有所誤解，雖然古代青樓女子並不存在「賣藝不賣身」，但宋朝的法律嚴格規定「官員不得嫖娼」，因此官員如果和官妓有染是犯法的，更容易被政敵抓住把柄，不過于賡哲表示，官員和官妓經常朝夕相處，雙方還是有可能發生踰矩行為。

而這些官妓從良之後，有部分可能會經商，但大多數還是選擇嫁人，然而她們的命運和唐朝的青樓女子十分相似，即便已經從良了，想當別人的正室也是很難的，通常都只能成為小妾；就算從制度上來說，宋朝的「良賤制度」已經名存實亡，但就人的心理面來說，官妓等這些「賤戶」還是低人一等的。