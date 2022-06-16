隨著世界各國逐漸開放，不少人都蠢蠢欲動想要出國。近日南韓一名男子前往夏威夷旅遊，回程時花了648萬韓元（約新台幣14.9萬）搭乘商務艙，未料飛機餐卻十分寒酸，只有幾片馬鈴薯，以及一塊和信用卡差不多大的牛排，讓他感到非常傻眼。

男子事後在論壇上曝光這次的商務艙經驗。(影片來源/YouTube)

根據《SBS News》報導，南韓一名男子近日出國、前往夏威夷遊玩，去、回程特意挑選不同的航空公司，只為了享受不一樣的「尊榮服務」，雖然機票的價錢比起之前更貴，但畢竟是睽違2年第一次出國旅行，因此男子相當興奮，並在返家後將搭飛機的經歷分享到網路論壇上。

男子在文中透露，回程時他花了648萬韓元搭乘商務艙，原本心情非常雀躍，未料登機後不但沒有提供毛毯、啤酒等服務，他一看到飛機餐更是傻眼，只見照片中的菜色只有幾片馬鈴薯、一塊和信用卡差不多大的牛排、一小塊奶油、少量蔬菜和半杯酒，所有的情形都和他記憶中的「商務艙服務」相差甚遠，讓他感到失望不已。

除了他以外，其他乘客似乎都覺得飛機餐不夠吃，一陣子之後就紛紛加點泡麵，沒想到他只是動作慢了一點，泡麵就已經全數賣完。男子還抱怨空服員把起司切得超級薄，「結果刀子刮到盤子發出聲音，大家都只能尷尬笑笑」，就連葡萄空服員也都是一顆一顆給。

不過這名男子也替空服員緩頰，表示他們的服務態度很好，儘管收到很多抱怨和投訴，他們仍然笑臉迎人，身穿高腰裙的女空服員蹲在地上和乘客交流，希望乘客能夠理解，讓男子覺得他們非常辛苦，所以就算再不滿也把空服員端出的食物全數吃完。

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