老虎生性兇猛，是動物界的王者，許多動物看到牠們，幾乎都是避而遠之，因為一不注意就可能淪為老虎的食物。近日網路上流傳一段狗混入虎群的影片，只見一隻黃金獵犬漫步於老虎園區，輕鬆悠哉的模樣，讓不少網友為牠捏了一把冷汗。

國外網友@tiger__bigfan近日在IG分享一段影片，只見一隻黃金獵犬身處老虎園區，被7隻猛虎團團包圍，但黃金獵犬似乎並不害怕，自在地在園區內散步，彷彿與老虎已成為朋友，而老虎看到牠也沒有出現攻擊的舉動，互動非常和諧，也讓人驚呼不已。

影片累積5.7萬人按讚，不少網友表示「史上最勇敢的阿金」、「老虎好像也很習慣狗狗的存在」、「金毛達到狗生巔峰」，而拍攝地點其實位於大陸山東煙台龍口動植物園，由於老虎媽媽生下孩子後，並沒有育兒經驗，也不懂如何飼養幼虎，導致牠們沒有奶喝，為了讓幼虎能順利長大，園方才找來黃金獵犬，暫時擔任牠們的奶媽，將牠與老虎放在一起混養。

園方也曾透露，雖然老虎的體型看似比較大，但牠們的實際年齡其實還小，不過為了保障狗媽媽的安全，當老虎到了一定年紀後，園方便會將牠們分開，去年還出現老虎向黃金獵犬磨蹭撒嬌的畫面，當時金毛則露出不耐煩的表情，老虎反差萌的表現，在當時也引發討論。