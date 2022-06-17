不少人喜歡透過Google地圖的街景功能，至各國欣賞當地美景，有時還會發現不少趣味畫面。近日一名網友在觀看南極洲的Google街景圖時，發現畫面中出現一隻類似蜥蜴的不明生物，而且體型看起來並不小，引發網友討論，直呼這是《怪獸電力公司》的反派角色「藍道」。

谷歌街景圖出現類似《怪獸電力公司》的角色「藍道」，在網路上引發討論。(圖翻攝自/臉書/爆廢公社公開版)

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，平時無聊就喜歡利用街景服務，至一些奇怪的地方看街景，豈料他滑到南極洲南冰洋附近時，發現畫面出現詭異生物，牠的外型類似蜥蜴，而且全身呈現紫色，還用雙腳站立，看起來像是迪士尼動畫《怪獸電力公司》的反派角色「藍道」 （Randall Boggs）。

照片曝光後，不少網友表示「藍道的門被砸回不去了」、「辦生日趴的蜥蜴？」、「被毛怪放逐的藍道嗎」、「藍道！麥克華斯基呢？」、「你是亂開門嗎？」、「我嚴重懷疑，怪獸電力公司是真實故事改編」，還有人指出，「Google有時候因為節日或是某些特別日子，會在Google Maps裡面放彩蛋，等待大家發現」。

隨後不少人也使用Google地圖，至同一個座標朝聖，確實也看到這一隻藍色蜥蜴，但不久後，街景服務就被關閉，網友笑著表示，「剛剛去看了一下，突然不能用街景服務了，不知道是不是Google關閉了，被發現不能說的秘密」。