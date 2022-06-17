明英宗朱祁鎮御駕親征北伐蒙古西部的部族「瓦剌」，沒想到全軍覆沒，最終還被俘虜，瓦剌要脅明朝用城池與銀兩贖人，一名忠臣為了保護國家，因此選擇捨棄皇帝，還組織軍隊保護都城，順利守住明朝的國土，為國家續命200年，但最後卻被皇帝冤殺。

江西師範大學歷史文化與旅遊學院院長方志遠提到，明朝忠臣于謙曾參與平定漢王朱高煦謀反有功，因此獲得明宣宗器重，當了御史8年為民除害，之後晉升兵部右侍郎巡撫山西河南，以品級來說，他從正七品直接跳到正三品，連升八級，而且當時他僅30歲左右，可說是年輕有為，是抱有家國情懷的忠臣。

于謙在山西河南擔任巡撫時，正好遇到小冰河時期，導致天氣異常，因此出現不少自然災害，為了賑濟百姓，政府必須開倉濟民，但財力若不足，就會號召富人捐錢與糧食，幫助政府度過難關，而于謙所在的山西與河南，屬於較貧困地區，但當時他們捐獻數量卻是全國前幾名，主要都是于謙的功勞，他帶動當地百姓一起捐獻。

直到正統十三年（1448年），由於明朝邊防吃緊，因此于謙被召入京師，擔任兵部左侍郎，隔年蒙古「瓦剌」率軍大舉進犯明朝，宦官王振唆使英宗親征，雖然眾臣極力勸阻，但英宗依舊堅持御駕親征，豈料不僅全軍覆沒，當時的兵部尚書因此喪命，英宗還被俘虜，蒙古派使者至明朝要求用城池與銀兩贖人。

北京城的大學士陳循及于謙等外廷文官，還有以金英為代表的內廷文官，進行商討後，認為不能受蒙古人要脅，最終決定捨棄明英宗，改立英宗的弟弟景泰帝朱祁鈺，並且組織軍隊守護都城，也就是歷史上的「北京保衛戰」，于謙繼任兵部尚書，號令軍隊與蒙古對戰，雖然當時有人提出，放棄北京遷都南京，但北京處於畜牧業與農業的交界位置，能使政權又富又強，因此于謙認為應該要保護北京。

于謙率領軍隊除了防禦外，還設計離間蒙古內部勢力，最終瓦剌派遣使者講和，明英宗被俘近1年後返回明朝，不過景泰帝繼位後不久就露出本性，就算英宗回來也不歸位，還廢除英宗兒子的太子之位，改立自己的兒子，但景泰帝任職期間，頻頻發生自然災害，他的兒子不久也病逝，大臣石亨、曹吉祥等人趁景泰帝病重時，聯合發兵擁立英宗復位，史稱「奪門之變」。

由於于謙個性耿直，看不起懦弱的大臣、皇親貴族，當時在景泰帝任職期間，受到支持和信任，讓不被重用者懷恨在心，因此英宗復位後，石亨和曹吉祥等人刻意誣陷，另外，英宗對兒子被廢太子之事耿耿於懷，認為讓景泰帝繼位，使自己的兒子太子之位受威脅，都是因于謙的決定導致，最終以謀逆罪將他判死。