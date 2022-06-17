不少人一聽到鑽牙聲就會起雞皮疙瘩，就算牙痛也不敢看牙醫，導致病情惡化。日本就有診所將牙科與女僕做結合，推出「萌萌牙科」，診所內的牙醫助理全會穿上女僕裝，病患來看病時，由漂亮的大姊姊親自接待，而女僕牙醫助理照曝光後，在網路上引發討論。

綜合日媒報導，東京秋葉原一間牙醫診所「アキバ歯科」於6月開業，由於該診所以「萌萌牙科」做噱頭，因此牙醫助理都會穿著女僕裝，希望打造歡樂的氛圍，幫助病患緩解緊張情緒，雖然診所內的牙醫助理並非醫療體系出身，但過去都有擔任過牙助的經驗，能夠協助患者刷牙指導，還有牙齒等相關資訊。

「アキバ歯科」的院長湯川譲治表示，他曾在一間大學醫院的口腔麻醉科工作，發現不少人有「牙科恐懼症」，就算牙齒出現問題，但卻因害怕而寧願忍痛，不敢接受治療，為了改善民眾看牙的習慣，因此決定開一間「不會讓人害怕」的牙醫診所，預計7月開始進行診療，目前歡迎民眾到診所參觀，或詢問牙齒相關問題。

而且診所為牙醫助理訂製的制服不馬虎，採用防水的材質，還有便於工作的設計，值得一提的是，其中一名牙助是擁有14萬粉絲的日本知名Coser「近衛理子」（近衛りこ），在診所擔任口腔照護指導員，近日近衛理子在推特分享工作照，不少網友紛紛報名預約看診，表示「一看到她，瞬間不怕看牙醫了」、「超可愛的牙科保健員」。