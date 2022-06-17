金門高粱酒滋味醇厚濃郁，因而享譽國際，不過市面上一直有傳聞，指「紅標高粱」優於「白標高粱」，就有網友不解，究竟是否為真？對此，就有在地行家揭密背後真相，直言兩者僅是地區盤商的差異，實際上配方完全相同。

原PO近日在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文指出，自己正在烹煮食材，打算加入高粱酒入菜，但是手邊有一瓶紅標高粱和白標高粱，不知道該如何選擇，著急問道「紅白標差別在哪裡？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「紅標好像比較好」、「紅的有甜味、白的辣度夠」、「紅高金門人比較喜歡，因為糖分比較多；白高含糖量較少，但香氣較濃烈」、「金門酒廠官方說法是兩者相同，實際紅的入喉比較厚實。做料理用白的就可以了，便宜實惠、香氣足」。

不過也有內行人解答背後真相「單純就紅白標來說，只是販賣地區的差異」、「紅標是金門販售，白標是台灣本島販售；如果要做料理的話，拿最新製造的就可以了」、「其實兩者配方相同，紅標高粱並沒有比較高級。如果味道真的有差異，通常是批次上的差異，因此不需要特別追求紅標」。

根據金門酒廠官網指出，酒精存放時間越長，酒質確實會更香醇順口，這即為酒的「價值」，因此金門高粱酒常是金門鄉親及台灣地區盤商願意投資的商品，因無保存期限及酒會隨時間醇化特質，具「抗跌增值」特性，造就了市場上有因酒齡不同而價值不同的活躍性與熱絡性。

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