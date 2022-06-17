新冠疫情肆虐，不少人減少了外食次數，多半選擇在家自煮，甚至偶爾會吃一次炸物，滿足自己的口腹之慾，不過炸完後的油鍋，會有一些小屑屑，讓許多人傷透腦筋。對此，就有一名專業廚師分享妙招，只要將白飯丟下鍋油炸就能解決。

擁有3年日本高級餐廳廚師經驗的瑋辰，在抖音（Tik Tok）平台分享了一段影片，內容提到，不少民眾自行在家中處理油炸食物時，都會有「油變髒」的情況，就算使用網子撈取也撈不乾淨，甚至影響到後續油炸食材的味道，和炸物成品的美觀與否。

對此，瑋辰特別分享神級妙招，只要取一些白飯放進油鍋，雖然起初白飯會散開，但油炸1至2分鐘之後，白飯就會慢慢成團，並且將油鍋內的小屑屑吸附起來，整鍋油就會猶如煥然一新的樣子。

除此之外，也可以在降溫的油鍋內，慢慢倒入一小碗太白粉水，並搭配筷子不斷攪拌，藉此吸附油內的雜質，但他也強調，進行此動作之前，必須關閉爐火，避免油溫過高，否則容易油水四濺，釀成意外。

最後他也提醒，一般食用廢油千萬不要直接倒入水槽，除了可能會堵住水管之外，也可能會吸引蟑螂、老鼠出現。建議待油溫冷卻後，裝至寶特瓶或鐵桶，拿給資源回收車回收，或是油量較大的話，也可以聯絡專門回收食用廢油的公司進行回收。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「長知識了」、「白飯原來不是只能吃」、「學會了！」、「哇～這是密技啊」。