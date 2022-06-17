Fotokapana yansıyan iki sevimli tavşan ❤️ pic.twitter.com/M7PDi75rRa — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 12, 2022

許多人對於外表軟萌的兔子都有刻板印象，認為牠們十分溫馴，但其實一旦生起氣來，絕不是省油的燈。土耳其就有兩隻野兔，近日被捕捉到大打出手的畫面，充滿火藥味的打鬥現場，只見牠們全程使用後腳站立，不斷伸出前肢互毆，戰況激烈到牠們一度打出鏡頭外，不久又默默打回原來的位置，讓網友看了後忍不住打趣笑說「要打去練舞室打啦！」

土耳其農業及水資源管理部（T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı）官方推特近日上傳一段監視器畫面，影片中可見，兩隻野兔以後腳站立之姿，不斷伸出前肢互毆，現場火藥味十足，兩隻兔子不斷跳躍出拳，速度快到鏡頭都無法清晰捕捉，甚至一度互毆到鏡頭外面，不過不久之後，牠們又蹦蹦跳跳的回到原本的位置繼續打，激烈到兔毛不斷飄散在空氣中。

影片曝光後短短幾日就吸引逾900萬觀看次數，甚至被轉載分享到臉書社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」，網友們看見野兔互毆的有趣景象也忍不住打趣笑說，「有時間打架，不去搗麻糬」、「兔兔拳怎麼那麼可愛」、「以為在跳雙人舞」、「笑死！為什麼看起來這麼任性」；不過也有人表示「這樣打算客氣了，還有直接開咬的」、「野兔很難被豢養，牠們比我們想像得兇悍，跟家兔完全不一樣」。

事實上外型軟萌的兔子，個性並非外界想像的溫和，一旦兔子遇到威脅就會出現攻擊動作。加上地域性強，會為了捍衛自己的領地而攻擊同類，除了強而有力的後腿，牠們的咬力也很驚人，所以成兔其實不適合群居生活。