古代封建社會，帝王要想擴張國家版圖，勢必得發動戰爭掠取資源，然而領兵作戰，除了戰力與策略，士兵的生理需求也是一大問題。對此，越王勾踐發明了一項制度，被後人沿用千年之久。

根據《搜狐網》報導，古代士兵多半以20歲到40歲的青壯年為主，這些人身強體壯、精力旺盛，常年出征在外，難免會有生理需求，一旦放任不管，恐怕會出現強搶民女、禍害良家婦女等問題，久而久之也會引來民怨，損害軍隊形象；但若因此強行壓抑，也容易引來戰士更多不滿而招致禍端。

因此該如何解決士兵們的生理需求，一直都是上位者需要思考解決的問題，而其中最經典的就是春秋時期，越王勾踐所發明的一項「卒妻制度」，不僅能滿足士兵需求，也能避免性病傳播，更被後人沿用千年之久，直到明朝才徹底廢除。

《越絕書‧卷八》中就曾記載「勾踐將伐吳，徙寡婦致獨山上，以為死士示，得專一也」，意思是勾踐討伐吳國之前，精選國內的寡婦送至軍中，以鼓舞士氣，此舉果真得到士兵們的效忠，也因為有奇效，所以後人便沿用了下來。漢武帝甚至將其制度化，並在軍中推廣，放過了寡婦，而將對象鎖定為俘虜、罪人妻女。