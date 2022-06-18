俄羅斯一名貓咪飼養員在家養了20隻緬因貓，豈料5月底，她的員工聯繫不上她，驚覺不對勁，便前往其住處查看，才發現她早已死亡多日，而她飼養的緬因貓長達2周沒人照顧，肚子餓時便吃主人的屍體硬撐，讓人看了非常難過。

根據《都市日報》報導，俄羅斯巴泰斯克（Bataysk）一名女飼養員平時獨居，並在家照顧20隻緬因貓（Maine Coon cats），未料5月中她猝死家中，由於家中又沒有其他家人，因此並未有人發現異常，直到她的員工聯繫不上她，趕緊至她家中查看並報警。

警方破門而入後，發現飼養員早已過世，屍體周圍全是緬因貓，而且被啃得面目全非，當時環境也相當髒亂，事後協助照顧貓咪的動物救援專家表示，「這些貓獨自生活2個星期，沒有東西可以吃，理所當然只能吃屍體，這就能理解牠們為何會吃掉自己的主人」。

20隻緬因貓被救出後，其中較健康的以每隻2千盧布（約新台幣1033元）賣給新主人，而剩下的則送往動物救援機構治療。緬因貓以體型大著稱，原產於美國東岸緬因州附近，是非常受歡迎的品種，個性聰穎、機靈又活潑，擁有「溫柔的巨人」的美譽，如今發生緬因貓吃屍體事件，也讓不少人感到驚訝。

而這並非第一起寵物吃飼主屍體的事件，去年5月，西班牙馬德里一名獨居婦人在自家過世，同樣也是沒人發現，直到鄰居聞到惡臭味報警，才發現婦人已逝世，而她的屍體也曾被愛貓啃過，另外，美國還有一名30歲左右的男子在家猝逝，3天後被發現時，他的頭部、頸部及手臂都被他所飼養的10隻貓咬到剩骨頭，但男子疑似服用過量處方藥，導致貓咪啃了他的屍體後，不久也中毒喪命。