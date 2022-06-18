以色列考古學家日前在「多門之家」的古墓群，發現一座詛咒墳墓，墓穴口放了一塊石碑，上面用血紅色顏料警告生人勿入，讓考古學家看了非常驚訝，推測死者應該是希望自己能永遠安息，未來也不會被打擾，而石碑照片曝光後，引發網友討論。

根據《鏡報》報導，猶太教古墓「多門之家」（Beit She'arim）在2015年，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，此處被認為是西元二世紀時期拉比「猶大·哈-納西」（Judah ha-Nasi ）的安息地，他在猶太界具有很崇高地位，因此過去各地猶太人都試圖與他安葬於此。

直到1年多前，以色列公園管理處的奥林（Yonatan Orlin）意外發現新洞穴，其連結其他洞穴，考古學家對此進行研究，在洞穴最深處發現一座墳墓，外面還立了一塊石碑，上面被用血紅色顏料寫著「雅克夫哈格（Yaakov Ha'Ger）發誓，詛咒任何打開這座墳墓的人，所以無人會打開此墓，他已經 60 歲了」。

海法大學的考古學家艾瑞奇（Adi Erlich）認為，這塊石碑可追溯至1800年前，墓主是猶太教信徒雅克夫，在60歲時過世，隨後被安葬於多門之家古墓群，但過了一段時間後，墳墓很有可能會被其他人重新開啟使用，為了讓死者能夠永遠安息，不受後世打擾，因此才會使用紅色墨水，在石碑上寫下這段文字。

這塊擁有1800年歷史的碑文曝光後，也在考古界掀起轟動，為了尊重死者，考古學家目前已封鎖這座墓穴，僅將石碑帶回保存與研究，並未安排其他考古挖掘計畫，而這也是65年來，首次在聯合國教科文組織的文化遺產中發現的碑文，據信可以追溯到羅馬晚期或拜占庭早期（約西元 390至400 年）。