一名女網友上網PO文求助，透露和男友交往2年，最近開始嘗試性愛，但滾床5次，每次都讓她痛不欲生，即便使用潤滑劑，下體都有撕裂灼傷的感覺，「不知道是男友形狀的問題，還是我不夠放鬆？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在《Dcard》PO文透露，與男友兩人都是對方的第一次，近日開始嘗試性愛，也做足避孕準備，第一次性愛結束後，自己還緊張到忘記上廁所，導致尿道炎，讓她相當有陰影。而目前為止兩人嘗試了5次性愛，每次交歡都讓她痛不欲生，「下面都會有撕裂灼傷的感覺！」

原PO崩潰透露，男友的性器呈現「下彎」，以至於自己每次的性愛感受度都很差，「不知道是男友形狀的問題，還是我不夠放鬆？總之進去的時候，就是會有下體撕裂的感覺，我們也有用潤滑液，但是老實說潤滑液用再多，下面都會有撕裂灼傷的感覺」。這些經驗讓兩人都有點失望，很擔心是性器不合，「目前我們有找到一個姿勢是我不會痛的，但他會需要撐著很累，他也沒感覺，好需要有人給我建議」。

貼文一出隨即引起網友共鳴，「下彎GG真的痛不欲生，那個痛感真的沒在開玩笑，而且完全沒舒服的感覺，沒有一個姿勢是舒服的」、「下彎真的很痛，不管什麼姿勢都痛，現在也很排斥上床」。

不過也有網友認真回應，直言「前戲做足很重要」、「才做4、5次，會痛很正常啊，我做了快3年，一樣剛進去還是很痛，但我不認為是性器不合，我覺得可能我天生就是復原比較快，或是那附近的肌肉彈性不好」、「暫時先不要跟男朋友，自己用玩具慢慢撐開，讓自己習慣，我覺得蠻有效的」。