看過古代宮廷劇的人，一定對於古人吃飯前，用銀針試毒的場景不陌生，大陸四川就有一名男子採了路邊的野菇，擔心吃下肚後會中毒，也如法炮製使用銀手鐲進行試毒，沒想到最後還是送醫了，離譜事件讓網友看了相當傻眼。

綜合陸媒報導，四川省宜賓市一名男子近日在路邊踩了野生蘑菇，打算煮來飽餐一頓，但是又擔心會中毒，便突發奇想，拿來一只銀手鐲丟進鍋裡，認定手鐲沒有因為毒素變黑，就能確保食物無毒可食。

沒想到之後男子再度更新近況時，人已經躺在醫院吊點滴，離譜的事件讓網友全看傻了，紛紛留言吐槽，「宮廷劇看太多」、「銀飾戴久了也會發黑，怎麼不說自己有毒呢」、「是鐲子太假還是蘑菇太毒」。

對此，有專家解釋，古代使用銀針試毒是為了測試砒霜，因為砒霜裡的硫或硫化物，容易導致銀針發黑，但是現代的砒霜提煉純淨，就算使用銀針試毒，針頭也不會變黑，更何況野生蘑菇的毒素大多是複雜的神經毒素，銀針根本試不出來。不過也有人質疑，或許野生蘑菇是無辜的，反而是因為將銀手鐲丟進鍋中煮，才會導致食安問題。