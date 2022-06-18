末代皇帝溥儀一生相當戲劇化，世間對其評價多半是懦弱無能，甚至是賣國求榮。晚年的溥儀淪為尋常百姓後，沒有了之前的光環，也曾經在北京植物園做過賣票的工作，事後更成了資料研究員，專門撰寫清朝歷史，並且寫下《我的前半生》一書，為了尋找靈感，溥儀開始重遊故宮，期間也發生一些插曲，讓他哭笑不得。

根據《搜狐網》報導，1961年，溥儀和友人重遊故宮時，看到門票的他很是驚訝，「到這裡來，我還得買門票？」這話一出，讓現場眾人全都愣住了，最後一旁的沈姓友人緩緩說道，「現在故宮對外開放，所有來的人都得買門票，拿這筆收入作為管理、維修故宮之用。」這才化解了尷尬的場面。

後來一行人走進金鑾殿，友人問溥儀，坐在龍椅上是什麼感覺？他笑著說「我當時還是3歲小孩，哪會懂這麼多！」接著眾人又到處走走停停，溥儀也陷入過往的回憶之中，並發現許多房間內的擺設有誤，像是西暖閣內，皇帝用來逃生的暗門被堵住了、光緒皇帝寢宮中的寶劍也掛錯了位置，最好笑的是，光緒皇帝寢宮內掛的竟然不是光緒本人的照片，而是醇親王載灃的照片。

溥儀當下立刻向工作人員反映錯誤之處，但工作人員指出這是專家給的照片，不可能會有錯，還找來專家，對方甚至堅持自己的說法是正確的，大言不慚的表示「我是專家，我能搞錯？」但溥儀接著說了一句「那是我爹，我能不認識？」對方才知道眼前的人是溥儀，頓時啞口無言，趕緊將醇親王的畫像給撤了下來。

自此之後，溥儀再也沒有去過故宮，或許是怕觸景傷情，也可能是擔心破壞童年的美好記憶。他的自傳《我的前半生》在1964年成功出版；1967年，溥儀因病在北京逝世，享年61歲。