法國一名82歲阿嬤熱愛跑步，近日參與法國田徑錦標賽時，在24小時內跑完125公里，絕佳的成績一舉打破世界紀錄，比前紀錄保持人多跑了20公里，她透露自己在奔跑時，就像是進入了冥想階段，完全不會感到累，一直到跨越終點線時，疲憊感才瞬間全部湧上。

芭芭拉很感謝丈夫一直以來的支持與鼓勵。(影片來源/YouTube)

綜合外媒報導，82歲女子芭芭拉（Barbara Humbert）參與法國田徑錦標賽，成功在24小時內跑完125公里，打破該年齡組的世界紀錄，前紀錄保持人來自德國，成績為24小時跑完105公里，芭芭拉接受採訪時透露，她原先只把目標設定在比德國跑者多15公里，未料實際上場的表現出乎自己預料，竟比目標還多跑了5公里。

事實上芭芭拉並非專業跑者，直到43歲才開始練跑，在正式長跑以前，她先學習正確的呼吸方式，並從家鄉街道慢跑，一路跑進城市路跑，之後再進階到馬拉松；在39年的跑步生涯中，芭芭拉一共參加過137場比賽和54場馬拉松，其中包含巴黎馬拉松和紐約馬拉松。

芭芭拉說：「當我在街上奔跑時，我感覺到自由，我進入了一種冥想狀態，清除腦中所有思緒」，而談論到這次的比賽，芭芭拉表示在跑步的24小時內並沒有覺得很累，直到越過終點線的那一刻，疲憊感瞬間湧出，花了好幾天的時間才意識到自己打破世界紀錄。

而她在跑步的過程中，偶爾也會受傷，像是臀部疼痛、腳踝扭傷、坐骨神經痛，但這些問題從來不會妨礙她做最喜歡的事；同時芭芭拉也感謝她的丈夫，一直以來都支持鼓勵她跑步，還會在一旁的看台為她加油，成為她超越極限的動力與依靠。